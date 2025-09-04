Укр Рус Eng

Трамп уверяет, что не претендует на Нобелевскую премию, а лишь хочет "спасать жизни"

Новости — Четверг, 4 сентября 2025, 08:26 — Ирина Кутелева

Президент США Дональд Трамп заверил, что ему не нужна Нобелевская премия мира, а он лишь хочет "спасать жизни".

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент сказал в интервью CBS News.

Когда у Трампа спросили о его желании получить Нобелевскую премию мира, лауреат которой будет объявлен в следующем месяце, он ответил: "Мне нечего сказать по этому поводу".

По словам президента США, все, что он может делать – это "прекращать войны".

"Я не стремлюсь к вниманию. Я просто хочу спасать жизни", – добавил он.

Стоит отметить, что ранее Трамп намекал, что заслуживает Нобелевскую премию мира, поскольку, как считает президент США, ему удалось положить конец нескольким вооруженным конфликтам.

Сообщалось, что в июле президент США неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также его стремление получить Нобелевскую премию мира.

К тому же специальный посланник президента США Стив Виткофф сказал, что Нобелевский комитет должен обратить внимание на мирные усилия Трампа, когда будет рассматривать кандидатов на премию мира.

