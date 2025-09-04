Литва привітала заяву Трампа про збільшення чисельності військ США у Польщі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс привітав заяви американського президента Дональда Трампа про можливе збільшення військової присутності США в Польщі.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Трамп, який 3 вересня приймав у Білому домі нового польського президента Кароля Навроцького, натякнув, що до Польщі може бути направлено більше американських військ.

"Ми з нетерпінням чекаємо на різні сигнали від США про те, що ці сили не будуть скорочені, що США також бачать величезну додаткову цінність, яку це приносить стабільності та миру в Альянсі", – сказав Будріс.

Наразі в Польщі дислокується близько 8000 американських військовослужбовців, а в Литві – приблизно 1000.

"Що більше зв'язків у нас в регіоні, що більше підтверджень союзницьких відносин ми отримуємо тут, то краще", – додав очільник МЗС Литви.

Нагадаємо, Трамп сказав, що не має наміру виводити з Польщі американські війська і може навіть збільшити американську військову присутність.

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск та високопосадовці його уряду привітали цю заяву Трампа.