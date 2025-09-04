Литва приветствовала заявление Трампа об увеличении численности войск США в Польше

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис приветствовал заявления американского президента Дональда Трампа о возможном увеличении военного присутствия США в Польше.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Трамп, который 3 сентября принимал в Белом доме нового польского президента Кароля Навроцкого, намекнул, что в Польшу может быть направлено больше американских войск.

"Мы с нетерпением ждем различных сигналов от США о том, что эти силы не будут сокращены, что США также видят огромную дополнительную ценность, которую это приносит стабильности и миру в Альянсе", – сказал Будрис.

Сейчас в Польше дислоцируется около 8000 американских военнослужащих, а в Литве – примерно 1000.

"Чем больше связей у нас в регионе, чем больше подтверждений союзнических отношений мы получаем здесь, тем лучше", – добавил глава МИД Литвы.

Напомним, Трамп сказал, что не намерен выводить из Польши американские войска и может даже увеличить американское военное присутствие.

Польский премьер-министр Дональд Туск и высокопоставленные чиновники его правительства приветствовали это заявление Трампа.