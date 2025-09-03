В уряді Польщі привітали обіцянку Трампа не виводити американські війська

Польський премʼєр-міністр і Дональд Туск та високопосадовці його уряду відзначили заяву президента США Дональда Трампа, який пообіцяв не виводити американських військ із Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони написали на Х.

Туск сказав, що слова Трампа про відсутність намірів виводити американські війська з Польщі – "це важливі слова, які підтверджують позачасовий характер нашого союзу".

Віцепремʼєр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав слова президента США позитивними.

"У питаннях безпеки, стримування Путіна та підтримки України уряд, президент і опозиція говорять одним голосом", – написав він.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи "важливу заяву" Трампа, назвав її "доказом того, що стратегічний польсько-американський союз, який є одним із фундаментів нашої безпеки, є надзвичайно міцним.

Під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким Трамп сказав, що не має наміру виводити з Польщі американські війська і може навіть збільшити американську військову присутність.

Раніше, за даними ЗМІ, європейські союзники по НАТО почали непублічні приготування до того, як Альянс повинен вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті.