Британія спрямувала $1,3 млрд доходів від активів РФ на допомогу Україні

Британія надала Україні військову допомогу на понад $1,3 млрд (1 млрд фунтів стерлінгів), оплачену доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що кошти, отримані від заморожених російських активів, були використані для оплати зброї та військової підтримки на суму понад 1 млрд фунтів стерлінгів, придбаних Британією від імені України.

В уряді країни зазначили, що це дозволило поставити сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні ракет протиповітряної оборони, запасні частини та укласти нові контракти на технічне обслуговування та ремонт обладнання та транспортних засобів.

Гілі зазначив, що його країна переглядає рівень готовності своїх збройних сил та прискорює фінансування, щоб бути готовою до будь-якого розгортання сил в Україні.

Зазначається, що за останні 50 днів Британія надала Україні таку допомогу:

4,7 млн патронів до стрілецької зброї;

60 тисяч артилерійських снарядів, ракет і ракетних снарядів;

понад 2,5 тисячі безпілотників;

понад 200 систем радіоелектронної боротьби;

100 одиниць легкої зброї;

30 транспортних засобів;

додаткове обладнання для протидії безпілотникам і ППО.

"Велика Британія залишається відданою забезпеченню справедливого і тривалого миру в Україні, виділивши цього року 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України", – йдеться у заяві.

Також зазначається, що уряд Британії надав Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів через Extraordinary Revenue Acceleration Fund, який погашається за рахунок коштів, отриманих від продажу заморожених російських активів.

"Велика Британія посилює військову підтримку, щоб допомогти Україні захиститися в сьогоднішній боротьбі проти незаконного вторгнення Путіна, одночасно докладаючи всіх зусиль для забезпечення миру в майбутньому через "коаліцію рішучих", – додав Гілі.

Напередодні уряд Британії запровадив санкції проти осіб, які примусово депортують, індоктринують та мілітаризують українських дітей.

Також писали, що Британія продовжить програму підготовки українських військових, щоб допомогти Києву зміцнити армію перед укладенням будь-якої потенційної мирної угоди.

