Британия направила $1,3 млрд доходов от активов РФ на помощь Украине

Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму более $1,3 млрд (1 млрд фунтов стерлингов), оплаченную доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что средства, полученные от замороженных российских активов, были использованы для оплаты оружия и военной поддержки на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов, приобретенных Британией от имени Украины.

В правительстве страны отметили, что это позволило поставить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, сотни ракет противовоздушной обороны, запасные части и заключить новые контракты на техническое обслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств.

Хили отметил, что его страна пересматривает уровень готовности своих вооруженных сил и ускоряет финансирование, чтобы быть готовой к любому развертыванию сил в Украине.

Отмечается, что за последние 50 дней Великобритания предоставила Украине такую помощь:

4,7 млн патронов к стрелковому оружию;

60 тысяч артиллерийских снарядов, ракет и ракетных снарядов;

более 2,5 тысячи беспилотников;

более 200 систем радиоэлектронной борьбы;

100 единиц легкого оружия;

30 транспортных средств;

дополнительное оборудование для противодействия беспилотникам и ПВО.

"Великобритания остается преданной обеспечению справедливого и прочного мира в Украине, выделив в этом году 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что правительство Великобритании предоставило Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов через Extraordinary Revenue Acceleration Fund, который погашается за счет средств, полученных от продажи замороженных российских активов.

"Великобритания усиливает военную поддержку, чтобы помочь Украине защититься в сегодняшней борьбе против незаконного вторжения Путина, одновременно прилагая все усилия для обеспечения мира в будущем через "коалицию решительных", – добавил Хили.

Накануне правительство Британии ввело санкции против лиц, которые принудительно депортируют, индоктринируют и милитаризируют украинских детей.

Также писали, что Британия продолжит программу подготовки украинских военных, чтобы помочь Киеву укрепить армию перед заключением любого потенциального мирного соглашения.

