ЗМІ повідомили, як з авіабази в Румунії планують зробити ключовий хаб допомоги Україні

На румунській авіабазі "Міхай Когелнічану" можуть розмістити вдвічі більше військового контингенту НАТО, ніж оголошували раніше, і вона може стати ключовим хабом допомоги Україні.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

На першому етапі офіційні особи у сфері оборони оголосили, що на базі будуть дислоковані 10 тисяч військових НАТО.

Однак джерела повідомили Digi24, що, крім цих військ, які будуть постійно перебувати на авіабазі, тут додатково можуть розмістити ще 10 тисяч військових. Ці війська можуть бути дислоковані на кілька місяців, якщо Росія не буде дотримуватися можливого миру або в разі загрози країні НАТО.

Крім того, на авіабазі будуть зберігати військову допомогу для України. Йдеться про ракети, боєприпаси та бронетехніку. Зброя буде зберігатися і передаватися в Україну, коли маршрути стануть безпечними.

"Міхай Когелнічану" є одним з найдорожчих проєктів румунської армії. Модернізація бази коштуватиме 2,5 млрд євро. 400 млн євро для цього Румунія хоче отримати з фондів ЄС.

Якщо все піде за планом, у 2040 році "Міхай Когелнічану" стане найбільшою авіабазою в Європі, обійшовши німецький "Рамштайн".

Раніше прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан казав, що надання військових баз союзникам по НАТО може стати внеском його країни в зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.

Раніше цього тижня канцлер Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що конкретних планів щодо розгортання військового контингенту партнерів в Україні не існує – "принаймні в Німеччині".