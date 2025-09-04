СМИ сообщили, как из авиабазы в Румынии планируют сделать ключевой хаб помощи Украине

На румынской авиабазе "Михай Когелничану" могут разместить вдвое больше военного контингента НАТО, чем объявляли ранее, и она может стать ключевым хабом помощи Украине.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

На первом этапе официальные лица в сфере обороны объявили, что на базе будут дислоцированы 10 тысяч военных НАТО.

Однако источники сообщили Digi24, что, кроме этих войск, которые будут постоянно находиться на авиабазе, здесь дополнительно могут разместить еще 10 тысяч военных. Эти войска могут быть дислоцированы на несколько месяцев, если Россия не будет соблюдать возможный мир или в случае угрозы стране НАТО.

Кроме того, на авиабазе будут хранить военную помощь для Украины. Речь идет о ракетах, боеприпасах и бронетехнике. Оружие будет храниться и передаваться в Украину, когда маршруты станут безопасными.

"Михай Когелничану" является одним из самых дорогих проектов румынской армии. Модернизация базы будет стоить 2,5 млрд евро. 400 млн евро для этого Румыния хочет получить из фондов ЕС.

Если все пойдет по плану, в 2040 году "Михай Когелничану" станет крупнейшей авиабазой в Европе, обойдя немецкий "Рамштайн".

Ранее премьер-министр Румынии Илие Боложан говорил, что предоставление военных баз союзникам по НАТО может стать вкладом его страны в усилия, направленные на достижение прочного мира в Украине.

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.

Ранее на этой неделе канцлер Фридрих Мерц дал понять, что конкретных планов по развертыванию военного контингента партнеров в Украине не существует – "по крайней мере, в Германии".