МЗС: Україна отримала офіційні переклади ключових міжнародно-правових документів

В Україні з’явилися офіційні переклади низки засадничих міжнародно-правових документів, таких як Статут ООН чи Гельсінський заключний акт.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

У четвер, 4 вересня, Сибіга заявив, що МЗС вирішило "одну з давніх проблем, до якої привертала увагу фахова спільнота".

Він зазначив, що протягом багатьох років в Україні не існувало офіційних перекладів українською мовою цілої низки засадничих міжнародно-правових документів, таких як Статут ООН чи Гельсінський заключний акт, що своєю чергою, ускладнювало коректне використання посилань цих документів у наукових дослідженнях, юриспруденції, дипломатії.

"Довідавшись про цю проблему, одразу ж доручив команді МЗС і нашому Департаменту міжнародного права підготувати фахові, вивірені, офіційні переклади", – зазначив він.

Відтепер Україна має офіційні, підготовлені та затверджені МЗС, тексти ключових міжнародно-правових актів:

Статуту Організації Об’єднаних Націй (включно зі Статутом Міжнародного Суду ООН);

Гельсінського заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі;

Елементів злочину, що є складовою статті 9 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Ці документи становлять фундамент сучасного міжнародного права, визначають принципи міжнародних відносин та механізми відповідальності за найтяжчі злочини", – зазначив глава українського зовнішньополітичного відомства.

За словами Сибіги, доступ до них українською мовою забезпечить ширше використання у правозастосовній практиці, науковій і освітній роботі, а також у повсякденній дипломатичній діяльності.

Зазначимо, у липні Сибіга заявив про намір держави активно впроваджувати в офіційний вжиток українські назви іноземних топонімів.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Римський статут із російським акцентом: як Україна ратифікує договори з помилками у перекладі