МИД: Украина получила официальные переводы ключевых международно-правовых документов

В Украине появились официальные переводы ряда основополагающих международно-правовых документов, таких как Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

В четверг, 4 сентября, Сибига заявил, что МИД решил "одну из давних проблем, к которой привлекало внимание профессиональное сообщество".

Он отметил, что в течение многих лет в Украине не существовало официальных переводов на украинский язык целого ряда основополагающих международно-правовых документов, таких как Устав ООН или Хельсинкский заключительный акт, что в свою очередь, затрудняло корректное использование ссылок этих документов в научных исследованиях, юриспруденции, дипломатии.

"Узнав об этой проблеме, сразу же поручил команде МИД и нашему Департаменту международного права подготовить профессиональные, выверенные, официальные переводы", – отметил он.

Отныне Украина имеет официальные, подготовленные и утвержденные МИД, тексты ключевых международно-правовых актов:

Устава Организации Объединенных Наций (включая Устав Международного суда ООН);

Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе;

Элементов преступления, что является составной частью статьи 9 Римского статута Международного уголовного суда.

"Эти документы составляют фундамент современного международного права, определяют принципы международных отношений и механизмы ответственности за самые тяжкие преступления", – отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Сибиги, доступ к ним на украинском языке обеспечит более широкое использование в правоприменительной практике, научной и образовательной работе, а также в повседневной дипломатической деятельности.

Отметим, в июле Сибига заявил о намерении государства активно внедрять в официальное употребление украинские названия иностранных топонимов.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Римский статут с русским акцентом: как Украина ратифицирует договоры с ошибками в переводе.