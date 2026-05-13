До Ради подали проєкт Антикорупційної стратегії, яка є частиною "плану Качки-Кос"

Народна депутатка Анастасія Радіна повідомила про подання на реєстрацію Верховною Радою проєкту Антикорупційної стратегії, ухвалення якої є однією з вимог Єврокомісії.

Про це депутатка повідомила у Facebook, передає "Європейська правда".

Законопроєкт має назву "Про засади державної антикорупційної політики на 2026–2030 роки".

Радіна уточнила, що йдеться про документ, розроблений НАЗК та експертами і надісланий на розгляд уряду для редагування ще 2 квітня 2025 року, – який, однак, так і не був внесений ним до Ради.

За її словами, текст, розроблений НАЗК, – достатньо якісний.

"Маю власне бачення щодо посилення низки норм, проте свідомо подаю саме текст НАЗК. Адже відповідно до закону саме вони є розробниками проєкту антикорупційної стратегії. Для цього НАЗК провело 26 громадських обговорень із 790 експертами.

Верховна Рада має право отримати документ у тому вигляді, який є результатом цієї роботи, а не результатом політичних домовленостей", – пояснила депутатка.

Вона уточнила, що закон не передбачає необхідності подання стратегії саме урядом, а чекати надалі законопроєкт від уряду немає часу.

"Дедлайн плану Ukraine Facility для ухвалення цього закону – кінець червня цього року. Ці строки вже не виглядають реалістичними з огляду на парламентську процедуру, тож розпочати необхідно якнайшвидше", – пояснила Радіна.

За її словами, у законопроєкті є позиції, які відповідають як бенчмаркам для вступу України до ЄС, так і грудневому комюніке Качки-Кос.

"Проситиму колег підтримати Антикорупційну стратегію в першому читанні і якнайшвидше почати дискусію до другого", – заявила Радіна.

Раніше "Європейська правда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має провести низку реформ, які стосуються верховенства права та боротьби з корупцією.

За даними джерел "ЄвроПравди", в основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії. Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.