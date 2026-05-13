Пісторіус бачить ознаки переломного моменту у війні РФ проти України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вбачає ознаки переломного моменту у важкій боротьбі України за захист від Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою", – сказав Пісторіус, який у вівторок перебував у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Він додав: "Українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат".

На українських командних пунктах Пісторіусу продемонстрували, як дрони використовуються для розвідки та боротьби з російськими системами озброєння та солдатами. Він також мав змогу на власні очі спостерігати за операціями, що тривають. Україна розвинула свої можливості, особливо з минулого року, від чого, як очікується, виграють і німецькі збройні сили в рамках стратегічного партнерства.

"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України", – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, у понеділок міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту Пісторіуса заявив, що Київ та Берлін працюють над шістьма проєктами спільного виробництва зброї.