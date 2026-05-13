Укр Рус Eng

Пісторіус бачить ознаки переломного моменту у війні РФ проти України

Новини — Середа, 13 травня 2026, 09:22 — Іванна Костіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вбачає ознаки переломного моменту у важкій боротьбі України за захист від Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою", – сказав Пісторіус, який у вівторок перебував у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Він додав: "Українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат".

На українських командних пунктах Пісторіусу продемонстрували, як дрони використовуються для розвідки та боротьби з російськими системами озброєння та солдатами. Він також мав змогу на власні очі спостерігати за операціями, що тривають. Україна розвинула свої можливості, особливо з минулого року, від чого, як очікується, виграють і німецькі збройні сили в рамках стратегічного партнерства.

"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України", – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, у понеділок міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту Пісторіуса заявив, що Київ та Берлін працюють над шістьма проєктами спільного виробництва зброї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Війна з РФ
Реклама: