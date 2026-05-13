Пентагон відправив військових в Україну для вивчення застосування дронів

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон направив своїх військових до України, щоб навчитися застосовувати дрони у реальних бойових умовах.

Про це він сказав під час слухань у комітеті Сенату, цитує "Європейська правда".

Під час слухань лідер меншості Мітч Макконнелл назвав Україну "Кремнієвою долиною війни" і запитав у Гегсета, чи підтримує він поїздки туди посадовців Пентагону для переймання досвіду.

Гегсет підтвердив це, а також наголосив, що сам схвалив відправку додаткових співробітників.

"Я особисто схвалив направлення туди додаткового персоналу, щоб вивчати це поле бою дронів – як у наступальних, так і в оборонних аспектах, – аби ми засвоїли всі можливі уроки цього конфлікту й у режимі реального часу впроваджували їх у те, як ми обороняємося та ведемо наступальні дії в епоху, коли домінування дронів є необхідністю", – заявив він.

Гегсет наголосив, що США мають взяти уроки, отримані в Україні та на інших полях бою, і "якнайшвидше застосувати" у своїй армії.

Видання Axios раніше повідомило, що торік США нібито відмовились від української пропозиції, яка полягала у передачі США технології збивання іранських безпілотників, і тепер усвідомили свою помилку.

12 травня ЗМІ писали, що уряди США та України підготували проєкт меморандуму, в якому викладено умови можливої нової оборонної угоди між країнами, що стосуватиметься сфери безпілотників.