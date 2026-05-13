Укр Рус Eng

Трамп перед візитом до Китаю заявив, що США не потрібна допомога з Іраном

Новини — Середа, 13 травня 2026, 13:00 — Уляна Кричковська

Президент США Дональд Трамп перед тим, як вирушив до Китаю на саміт із лідером країни Сі Цзіньпіном, заявив, що не розраховує на допомогу для припинення війни з Іраном.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Виступаючи перед відльотом з Вашингтона, Трамп применшив роль, яку Китай міг би відіграти у вирішенні конфлікту на Близькому Сході.

"Я не думаю, що нам потрібна будь-яка допомога щодо Ірану. Ми переможемо так чи інакше, мирно чи іншим чином", – сказав він.

Варто зауважити, що такий коментар Трампа пролунав на тлі того, як раніше він заявив, що обмінявся з китайським лідером "листами" на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану. 

А глава Пентагону Піт Гегсет відреагував на повідомлення про те, що Китай планує поставити зброю Ірану, заявивши, що США отримали запевнення, що цього не відбудеться.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Китай Близький Схід
Реклама: