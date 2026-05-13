Трамп перед візитом до Китаю заявив, що США не потрібна допомога з Іраном

Президент США Дональд Трамп перед тим, як вирушив до Китаю на саміт із лідером країни Сі Цзіньпіном, заявив, що не розраховує на допомогу для припинення війни з Іраном.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Виступаючи перед відльотом з Вашингтона, Трамп применшив роль, яку Китай міг би відіграти у вирішенні конфлікту на Близькому Сході.

"Я не думаю, що нам потрібна будь-яка допомога щодо Ірану. Ми переможемо так чи інакше, мирно чи іншим чином", – сказав він.

Варто зауважити, що такий коментар Трампа пролунав на тлі того, як раніше він заявив, що обмінявся з китайським лідером "листами" на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану.

А глава Пентагону Піт Гегсет відреагував на повідомлення про те, що Китай планує поставити зброю Ірану, заявивши, що США отримали запевнення, що цього не відбудеться.