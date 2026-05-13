У Сербії проходять перші спільні військові навчання з НАТО

Цього та наступного тижня на базі "Південь" та полігоні "Боровац" поблизу Буяноваца проходять перші спільні військові навчання Республіки Сербія та НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили журналістам у Міноборони Сербії.

У навчаннях під назвою "НАТО – Сербія" беруть участь близько 600 військовослужбовців Збройних сил Сербії та збройних сил Італії, Румунії та Туреччини, у присутності військових планувальників та спостерігачів із Франції, Німеччини, Італії, Чорногорії, Румунії, Сербії, Туреччини, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

Це навчання тактичного рівня, яке триватиме до 23 травня, надаючи можливість військовослужбовцям Збройних сил Сербії та збройних сил держав-членів НАТО обмінятися досвідом та практиками роботи.

Протягом двотижневих польових занять будуть відпрацьовуватися тактика, техніка та процедури, що застосовуються в операціях з підтримки миру, такі як охорона бази, укомплектування та функціонування контрольно-пропускних пунктів, контроль натовпу та ведення бойових дій у міському середовищі.

"Навчання проводяться на підставі рішення уряду Республіки Сербії та є продовженням взаємовигідної, конкретної та прозорої співпраці між Сербією та НАТО в рамках програми "Партнерство заради миру", на рівноправній основі та з повагою до нашого військового нейтралітету. Ця співпраця спрямована на збереження миру та стабільності в регіоні, підвищення оперативних можливостей збройних сил, а також зміцнення довіри та взаєморозуміння", – зазначили у Міноборони Сербії.

Участь у міжнародних навчаннях покращує здатність командування та підрозділів Збройних сил Сербії виконувати широке коло завдань, включаючи участь у миротворчих операціях; водночас це підтверджує рішучість Республіки Сербія співпрацювати з усіма партнерами та зберігати мир і стабільність.

Хоча Сербія не є членом НАТО й критикує Альянс за бомбардування в 1999 році через війну в Косово, з 2006 року вона є учасницею програми НАТО "Партнерство заради миру".

Як повідомляла "Європейська правда", 4 травня 2026 року посли держав ЄС провели у Брюсселі кабінетні "штабні навчання" (tabletop exercises) – симуляцію спільних дій у разі агресії.

У той самий час у деяких країнах-членах ЄС існує побоювання, що обговорення положення про взаємну допомогу в рамках Євросоюзу може дати США привід для скорочення зобов’язань в рамках НАТО.

