У Берліні авто в'їхало в натовп: постраждали діти

У четвер, 4 вересня, автомобіль в’їхав в групу людей у Берліні, внаслідок чого постраждали діти.

Про це пише Bild, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у четвер вдень в районі Берліна Веддінг автомобіль в'їхав у групу людей.

Серед жертв, попередньо, є діти, оскільки в цьому районі перебувало кілька дитячих груп. За попередніми даними, одна вихователька зазнала серйозних травм, а кілька дітей – легких.

Наразі рятувальники працюють на місці аварії.

Фото: Bild

На початку травня у результаті наїзду автомобіля на групу людей у місті Штутгарт, що в південній Німеччині, щонайменше кілька людей зазнали поранень, ще одна людина загинула.

У поліції вважають, що наїзд не був цілеспрямованим, і кваліфікували інцидент як дорожньо-транспортну пригоду. Водія Mercedes, 42-річного чоловіка, затримали та допитали.