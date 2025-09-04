В Берлине авто въехало в толпу: пострадали дети
Новости — Четверг, 4 сентября 2025, 15:18 —
В четверг, 4 сентября, автомобиль въехал в группу людей в Берлине, в результате чего пострадали дети.
Об этом пишет Bild, передает "Европейская правда".
Как отмечается, в четверг днем в районе Берлина Веддинг автомобиль въехал в группу людей.
Среди жертв, предварительно, есть дети, поскольку в этом районе находилось несколько детских групп. По предварительным данным, одна воспитательница получила серьезные травмы, а несколько детей – легкие.
Сейчас спасатели работают на месте аварии.
В начале мая в результате наезда автомобиля на группу людей в Штутгарте, что в южной Германии, по меньшей мере несколько человек получили ранения, еще один человек погиб.
В полиции считают, что наезд не был целенаправленным, и квалифицировали инцидент как дорожно-транспортное происшествие. Водителя Mercedes, 42-летнего мужчину, задержали и допросили.