Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв відреагував хамством і погрозами на заяву Великої Британії про використання заморожених російських активів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Telegram-каналі в четвер.

Медведєв назвав "англійським придурком" міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі, який оголосив, що Британія надала Україні військову допомогу на понад $1,3 млрд за рахунок заморожених російських активів.

"Ну це означає одне: британські злодії передали російські гроші неонацистам. Наслідки? Британія вчинила правопорушення, а у Росії виникло, як кажуть юристи, право вимоги до неї і нинішньої бандерівської України", – написав російський політик.

На його думку, Росія може повернути ці кошти тільки в один спосіб – "повернути захоплене в натуральній формі. Тобто "українською землею" та іншим нерухомим і рухомим майном, розташованим на ній".

"Тож будь-яке незаконне захоплення арештованих російських коштів або доходів з них має конвертуватися в додаткові території та інше майно країни 404. Ну або вилученням цінностей Британської Корони. Їх ще достатньо в різних місцях, включаючи ті, що розташовані в Росії", – написав Медведєв.

Як відомо, колишній російський президент уже не вперше допускає хамство в бік Британії. Минулого року очільник британського МЗС Девід Леммі підтримав газету The Times після погроз Медведєва в її бік.

Державний секретар США Марко Рубіо нещодавно оцінив, що Медведєв, "по суті, не є важливою фігурою в російській політиці".