Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підтримав газету The Times, у бік якої розродився погрозами Дмитрій Медведєв.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Леммі опублікував у X (Twitter) фото, де читає свіжий номер The Times, зазначивши, що від "бандитської погрози" Медведєва журналістам "тхне відчаєм".

"Наші газети представляють найкращі британські цінності: свободу, демократію і незалежне мислення. Я підтримую The Times", – додав він.

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Russia's Medvedev’s gangster threat against Times journalists smacks of desperation.



Our newspapers represent the best of British values: freedom, democracy and independent thinking. I stand with @thetimes. pic.twitter.com/L6jscmESgn – David Lammy (@DavidLammy) December 18, 2024

Медведєва збурила редакційна стаття The Times, де ліквідація російського генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова, що неодноразово поширював фейки про "біолабораторії" в Україні, названа "легітимним актом оборони з боку держави, що перебуває під загрозою".

The Times на цьому тлі також закликала Захід збільшити допомогу Україні.

Коментуючи статтю, Медведєв у своєму Telegram-каналі фактично пригрозив убивством усім посадовцям країн НАТО та, як він висловився, "паршивим шакалам" із The Times.

Нагадаємо, 17 грудня у столиці Росії внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кириллов і його помічник.

За даними джерела "Української правди" у спецслужбах, підрив генерала є спецоперацією Служби безпеки України.

У Великій Британії раніше заявили, що не будуть оплакувати смерть "людини, яка сприяла незаконному вторгненню і нав'язала страждання і смерть українському народу".