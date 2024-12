Глава МЗС Британії попустив Медведєва за "бандитські погрози" британському ЗМІ

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підтримав газету The Times, у бік якої розродився погрозами Дмитрій Медведєв.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Леммі опублікував у X (Twitter) фото, де читає свіжий номер The Times, зазначивши, що від "бандитської погрози" Медведєва журналістам "тхне відчаєм".

"Наші газети представляють найкращі британські цінності: свободу, демократію і незалежне мислення. Я підтримую The Times", – додав він.

Russia's Medvedev’s gangster threat against Times journalists smacks of desperation.



Our newspapers represent the best of British values: freedom, democracy and independent thinking. I stand with @thetimes. pic.twitter.com/L6jscmESgn