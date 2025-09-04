Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал хамством и угрозами на заявление Великобритании об использовании замороженных российских активов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг.

Медведев назвал "английским придурком" министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, который объявил, что Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму более $1,3 млрд за счет замороженных российских активов.

"Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине", – написал российский политик.

По его мнению, Россия может вернуть эти средства только одним способом – "вернуть захваченное в натуральной форме. То есть "украинской землей" и другим недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней".

"Поэтому любой незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и другое имущество страны 404. Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая те, что расположены в России", – написал Медведев.

Как известно, бывший российский президент уже не впервые допускает хамство в сторону Британии. В прошлом году глава британского МИД Дэвид Лэмми поддержал газету The Times после угроз Медведева в ее сторону.

Государственный секретарь США Марко Рубио недавно оценил, что Медведев, "по сути, не является важной фигурой в российской политике".