Сейм Латвии планирует ускорить установку противотанковых заграждений на границе с РФ

В четверг, 4 сентября, Сейм Латвии в первом чтении одобрил законопроект, который даст право устанавливать противомобильные заграждения на восточной границе еще до отчуждения частных земель и собственности в приграничной с Россией и Беларусью зоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Законопроекту присвоено первоочередное значение, второе чтение должно состояться 2 октября.

Законопроект будет касаться конкретных объектов недвижимости или их частей в пределах 30 километров от государственной границы. Примерно половина из них является государственной и коммунальной собственностью, остальные – частной.

Недвижимость частных лиц обещают экспроприировать за справедливую компенсацию. Среди объектов, подлежащих экспроприации, нет сооружений или зданий. Учитывая интересы национальной безопасности, перечень необходимых объектов недвижимости или приграничных территорий является информацией с ограниченным доступом, которая не будет публично доступной.

Известно, что изменения коснутся шести регионов Латвии.

Латвия совместно с соседними странами взяла на себя обязательства подготовить к 2028 году линию обороны с противомобильными заграждениями. Законопроект также предусматривает сокращение бюрократической волокиты при отчуждении частной земли и имущества и выплаты компенсаций.

Эти меры необходимы для сдерживания нападения на восточную границу Латвии. В противомобильной зоне будут размещены т.н. "зубы дракона", противотанковые ежи и другие элементы.

"У нас 407-километровая граница, в данном случае речь идет о 2000 гектаров, из которых 1000 гектаров принадлежат самоуправлением и государству, то есть 1000 гектаров принадлежат юридическим или физическим лицам. Действительно очень важно, насколько быстро мы реализуем эти меры, и аналогичные механизмы заложены как в Закон о полигоне "Селия", так и в Закон о строительстве границы", – сказал председатель комиссии Сейма по обороне Раймондс Бергманис.

Как Совет национальной безопасности, так и его председатель, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, призвали к немедленному принятию закона.

Ранее литовская армия установила барьеры для усиления безопасности границы на дорогах, которыми не пользуются, вблизи пунктов пограничного контроля с Россией и Беларусью.

Недавно Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша написали совместное письмо в Еврокомиссию с призывом выделить дополнительное финансирование на охрану внешних границ ЕС из-за угрозы дронов.