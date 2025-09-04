У Німеччині оголосили, коли посол в Україні очолить зовнішню розвідку

Чинний німецький посол в Україні Мартін Єгер 15 вересня перейде на нову посаду – очільника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

Як пише "Європейська правда", про це федеральний німецький уряд повідомив у четвер.

Керівник апарату канцлера Німеччини Торстен Фрай, оголошуючи про призначення Єгера, назвав його "висококваліфікованим дипломатом".

"У світлі напруженої ситуації з безпекою це призначення є великим досягненням. Завдяки своєму багаторічному професійному досвіду роботи в кризових країнах Єгер ідеально підготовлений для успішного виконання обов'язків президента BND", – додав Фрай.

Він сказав, що новий очільник зовнішньої розвідки Німеччини відповідатиме за налагодження партнерства з іншими західними спецслужбами.

60-річний Єгер замінить на посаді глави BND Бруно Каля, який очолював її з 2016 року. Каль своєю чергою стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі.

BND є однією з трьох розвідувальних служб Німеччини, поряд з федеральним відомством з охорони конституції, яке зосереджується на внутрішній розвідці, та військовою контррозвідкою, що спеціалізується на збройних силах.

Мартіна Єгера називають одним з найдосвідченіших "кризових дипломатів" МЗС Німеччини. До призначення в Україну у 2023 році він працював в Іраку й Афганістані.

Читайте також інтерв'ю "ЄвроПравди" з послом Єгером: "Я тут, щоб допомогти вам перемогти у війні".