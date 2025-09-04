В Германии объявили, когда посол в Украине возглавит внешнюю разведку

Действующий немецкий посол в Украине Мартин Йегер 15 сентября перейдет на новую должность – главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

Как пишет "Европейская правда", об этом федеральное немецкое правительство сообщило в четверг.

Руководитель аппарата канцлера Германии Торстен Фрай, объявляя о назначении Йегера, назвал его "высококвалифицированным дипломатом".

"В свете напряженной ситуации с безопасностью это назначение является большим достижением. Благодаря своему многолетнему профессиональному опыту работы в кризисных странах Йегер идеально подготовлен для успешного выполнения обязанностей президента BND", – добавил Фрай.

Он сказал, что новый глава внешней разведки Германии будет отвечать за налаживание партнерства с другими западными спецслужбами.

60-летний Йегер заменит на посту главы BND Бруно Каля, который возглавлял ее с 2016 года. Каль в свою очередь станет представителем Германии при Святом Престоле в Риме.

BND является одной из трех разведывательных служб Германии, наряду с федеральным ведомством по охране конституции, которое сосредотачивается на внутренней разведке, и военной контрразведкой, специализирующейся на вооруженных силах.

Мартина Йегера называют одним из самых опытных "кризисных дипломатов" МИД Германии. До назначения в Украину в 2023 году он работал в Ираке и Афганистане.

