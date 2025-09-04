Німеччина прийме рішення щодо розгортання сил в Україні "у належний час"

Німеччина готова збільшити фінансування та підготовку українських збройних сил, але прийме рішення щодо подальших військових зобов'язань лише після того, як будуть визначені загальні умови.

Про це заявив у четвер, 4 вересня, представник уряду, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Представник уряду Німеччини після зустрічі "коаліції рішучих" заявив, що його країна "прийме рішення про військове втручання у належний час, коли будуть визначені загальні умови".

"Це стосується, серед іншого, характеру та масштабів втручання США, а також результатів переговорного процесу", – наголосив він.

Водночас він зазначив, що його країна готова збільшити фінансування та підготовку українських збройних сил.

Як повідомлялося, зустріч "коаліції рішучих" закінчилася у Парижі.

У засіданні брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.