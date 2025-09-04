Германия примет решение о развертывании сил в Украине "в надлежащее время"

Германия готова увеличить финансирование и подготовку украинских вооруженных сил, но примет решение о дальнейших военных обязательств только после того, как будут определены общие условия.

Об этом заявил в четверг, 4 сентября, представитель правительства, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Представитель правительства Германии после встречи "коалиции решительных" заявил, что его страна "примет решение о военном вмешательстве в надлежащее время, когда будут определены общие условия".

"Это касается, среди прочего, характера и масштабов вмешательства США, а также результатов переговорного процесса", – подчеркнул он.

В то же время он отметил, что его страна готова увеличить финансирование и подготовку украинских вооруженных сил.

Как сообщалось, встреча "коалиции решительных" закончилась в Париже.

В заседании принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей света. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.