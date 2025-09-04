Зеленский: когда РФ хочет, чтобы встречи не было, то приглашает в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным, но, по его словам, российская сторона продолжает затягивать с проведением встречи.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, передает "Европейская правда".

Зеленский отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным заявил, что такая встреча нужна и РФ делает все, чтобы отсрочить встречу лидеров.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, то надо пригласить меня в Москву. Поэтому я думаю, что Россия начала говорить о встрече, это уже неплохо. Но пока что мы не видим их желания окончания войны", – сказал Зеленский.

По его словам, взрослые лидеры из таких встреч должны выходить с каким-то результатом, "желательно окончанием войны".

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сказал, что предложение Владимира Путина встретиться с президентом Украины в Москве показывает несерьезное отношение России к мирному процессу.

Напомним, 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита", и пока таких планов нет.