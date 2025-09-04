Глава МЗС Данії засудив удар РФ по працівниках данського гуманітарного проєкту в Україні

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен відреагував на російський удар по працівниках Данської ради у справах біженців у Чернігівській області.

Як пише "Європейська правда", коментар міністра наводить данське МЗС.

Расмуссен сказав, що "вражений сьогоднішньою російською атакою, спрямованою проти Данської ради у справах біженців в Україні".

"Рішуче засуджую всі акти агресії проти гуманітарних працівників. Це ще одне підтвердження того, що Путін не має наміру припиняти свою незаконну загарбницьку війну", – додав очільник МЗС Данії.

За даними місцевої влади, внаслідок удару Росії неподалік Чернігова загинули двоє працівників Данської ради у справах біженців, ще щонайменше троє зазнали поранень.

Данська рада у справах біженців має в Україні кілька команд саперів, які займаються розмінуванням на північному сході України.

У липні в Києві внаслідок масованої російської атаки ударом дрона був знищений склад литовської організації гуманітарної допомоги Україні "Blue/Yellow".

Того ж місяця в Миколаєві була уражена польова база Норвезької народної допомоги – гуманітарної організації, яка допомагає з розмінуванням в Україні.