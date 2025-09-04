Глава МИД Дании осудил удар РФ по работникам датского гуманитарного проекта в Украине

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отреагировал на российский удар по сотрудникам Датского совета по делам беженцев в Черниговской области.

Как пишет "Европейская правда", комментарий министра приводит датский МИД.

Расмуссен сказал, что "потрясен сегодняшней российской атакой, направленной против Датского совета по делам беженцев в Украине".

"Решительно осуждаю все акты агрессии против гуманитарных работников. Это еще одно подтверждение того, что Путин не намерен прекращать свою незаконную захватническую войну", – добавил глава МИД Дании.

По данным местных властей, в результате удара России недалеко от Чернигова погибли двое сотрудников Датского совета по делам беженцев, еще как минимум трое получили ранения.

Датский совет по делам беженцев имеет в Украине несколько команд саперов, которые занимаются разминированием на северо-востоке Украины.

В июле в Киеве в результате массированной российской атаки ударом дрона был уничтожен склад литовской организации гуманитарной помощи Украине "Blue/Yellow".

В том же месяце в Николаеве была поражена полевая база Норвежской народной помощи – гуманитарной организации, которая помогает с разминированием в Украине.