У Лісабоні внаслідок аварії фунікулера загинув українець
Новини — Четвер, 4 вересня 2025, 20:20 —
У португальській столиці Лісабоні внаслідок аварії фунікулера загинув громадянин України.
Про це hromadske повідомили в МЗС України, передає "Європейська правда".
Загиблий був 1971 року народження. Більше деталей про його особу в міністерстві не надали.
В МЗС зазначили, що українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.
У середу вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів.
Наступного дня влада повідомила про 17 загиблих в результаті аварії, пізніше уточнили, що загинули 16 людей.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: