У Лісабоні внаслідок аварії фунікулера загинув українець

У португальській столиці Лісабоні внаслідок аварії фунікулера загинув громадянин України.

Про це hromadske повідомили в МЗС України, передає "Європейська правда".

Загиблий був 1971 року народження. Більше деталей про його особу в міністерстві не надали.

В МЗС зазначили, що українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.

У середу вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів.

Наступного дня влада повідомила про 17 загиблих в результаті аварії, пізніше уточнили, що загинули 16 людей.