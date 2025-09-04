В Лиссабоне в результате аварии фуникулера погиб украинец

В португальской столице Лиссабоне в результате аварии фуникулера погиб гражданин Украины.

Об этом hromadske сообщили в МИД Украины, передает "Европейская правда".

Погибший был 1971 года рождения. Больше деталей о его личности в министерстве не предоставили.

В МИД отметили, что украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству предоставить родным погибшего всю необходимую консульскую поддержку.

В среду вагон фуникулера, который соединяет районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов.

На следующий день власти сообщили о 17 погибших в результате аварии, позже уточнили, что погибли 16 человек.