В Лиссабоне в результате аварии фуникулера погиб украинец
В португальской столице Лиссабоне в результате аварии фуникулера погиб гражданин Украины.
Об этом hromadske сообщили в МИД Украины, передает "Европейская правда".
Погибший был 1971 года рождения. Больше деталей о его личности в министерстве не предоставили.
В МИД отметили, что украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования.
Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству предоставить родным погибшего всю необходимую консульскую поддержку.
В среду вагон фуникулера, который соединяет районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов.
На следующий день власти сообщили о 17 погибших в результате аварии, позже уточнили, что погибли 16 человек.
