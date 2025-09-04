У Португалії помер ще один постраждалий в аварії відомого фунікулера у Лісабоні, кількість загиблих зросла до 17; серед постраждалих є іноземні громадяни.

Про це повідомляє Publico, пише "Європейська правда".

Протягом ранку четверга повідомили про смерть у лікарнях ще двох пасажирів фунікулера, що зазнав аварії ввечері у понеділок. Загальна кількість загиблих досягнула 17, серед них сім чоловіків і вісім жінок.

Спершу повідомляли про 15 загиблих і 23 постраждалих.

Громадянство більшості загиблих наразі невідоме, поки назвали ім’я лише одного з них – це водій фунікулера, португалець Андре Маркес.

Серед 21 постраждалого є громадяни Іспанії (2), Німеччини (2), Італії, Франції, Швейцарії, Південної Кореї, Марокко, острівної держави Кабо-Верде (по одній особі), а також четверо португальців.

Фунікулер Elevador da Glória, здатний перевозити до 42 людей, є однією з візитівок Лісабона і популярний серед туристів, які відвідують португальську столицю.

У середу вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів.