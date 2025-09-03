У Лісабоні зійшов з рейок вагон популярного фунікулера, є загиблі

Унаслідок аварії вагону фунікулера Elevador da Glória у Лісабоні в середу загинули щонайменше три людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.

Вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів у середу.

За попередніми даними Служби цивільного захисту Португалії, внаслідок аварії постраждали щонайменше 20 людей, а троє людей загинули.

Директорка служби Маргаріда Кастро Мартінс повідомила, що двоє з поранених перебувають у критичному стані, п'ятеро відбулись легкими травмами, а кілька людей застрягли у фунікулері.

Причина аварії наразі невідома.

Фунікулер Elevador da Glória, здатний перевозити до 42 людей, є однією з візитівок Лісабона і популярний серед туристів, які відвідують португальську столицю.

У січні на гірськолижному курорті Астун в Іспанії внаслідок аварії крісельного підйомника 17 людей отримали серйозні травми.

У 2018 році гелікоптери евакуювали близько 400 людей з швейцарської гори, яка фігурувала в одному з фільмів про Джеймса Бонда, через несправність фунікулера.