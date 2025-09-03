У Лісабоні зійшов з рейок вагон популярного фунікулера, є загиблі
Новини — Середа, 3 вересня 2025, 21:12 —
Унаслідок аварії вагону фунікулера Elevador da Glória у Лісабоні в середу загинули щонайменше три людини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.
Вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів у середу.
За попередніми даними Служби цивільного захисту Португалії, внаслідок аварії постраждали щонайменше 20 людей, а троє людей загинули.
Директорка служби Маргаріда Кастро Мартінс повідомила, що двоє з поранених перебувають у критичному стані, п'ятеро відбулись легкими травмами, а кілька людей застрягли у фунікулері.
Причина аварії наразі невідома.
Фунікулер Elevador da Glória, здатний перевозити до 42 людей, є однією з візитівок Лісабона і популярний серед туристів, які відвідують португальську столицю.
У січні на гірськолижному курорті Астун в Іспанії внаслідок аварії крісельного підйомника 17 людей отримали серйозні травми.
У 2018 році гелікоптери евакуювали близько 400 людей з швейцарської гори, яка фігурувала в одному з фільмів про Джеймса Бонда, через несправність фунікулера.