Ізраїль не пускатиме до себе Макрона, якщо він не передумає визнавати Палестину

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав французького візаві Жана-Ноеля Барро відмовитися від одностороннього визнання Палестини, попередивши, що в такому випадку президент Франції Емманюель Макрон не буде бажаним гостем в Ізраїлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Israel.

Під час телефонної розмови головний дипломат Ізраїлю закликав главу французького МЗС "переглянути ініціативу Франції" щодо визнання Палестинської держави.

"Ізраїль прагне добрих відносин з Францією, але Франція повинна поважати позицію Ізраїлю в питаннях, що мають важливе значення для його безпеки та майбутнього", – наголосив Саар під час розмови.

Він також заявив, що будь-який візит президента Франції Еммануеля Макрона до Ізраїлю "не має сенсу", доки Франція "продовжує свою ініціативу та дії, що шкодять інтересам Ізраїлю".

Ізраїль зазнає все більшого тиску через кампанію в секторі Гази у відповідь на убивство 1500 ізраїльтян унаслідок теракту ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Воєнні дії спричинили гуманітарну кризу та зруйнували значну частину території Гази.

На цьому тлі Макрон оголосив, що Франція офіційно визнає Палестинську державу під час засідання Генеральної асамблеї ООН у вересні, ставши першою країною "Групи семи", яка піде на цей крок.

Це викликало обмін різкими листами між французьким президентом та премʼєром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.