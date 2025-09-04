Израиль не пустит к себе Макрона, если он не передумает признавать Палестину

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал французского визави Жана-Ноэля Барро отказаться от одностороннего признания Палестины, предупредив, что в таком случае президент Франции Эмманюэль Макрон не будет желанным гостем в Израиле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Israel.

Во время телефонного разговора главный дипломат Израиля призвал главу французского МИД "пересмотреть инициативу Франции" по признанию Палестинского государства.

"Израиль стремится к хорошим отношениям с Францией, но Франция должна уважать позицию Израиля в вопросах, имеющих важное значение для его безопасности и будущего", – подчеркнул Саар во время разговора.

Он также заявил, что любой визит президента Франции Эммануэля Макрона в Израиль "не имеет смысла", пока Франция "продолжает свою инициативу и действия, наносящие ущерб интересам Израиля".

Израиль испытывает все большее давление из-за кампании в секторе Газа в ответ на убийство 1500 израильтян в результате теракта ХАМАС 7 октября 2023 года. Военные действия вызвали гуманитарный кризис и разрушили значительную часть территории Газы.

На этом фоне Макрон объявил, что Франция официально признает Палестинское государство во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, став первой страной "Группы семи", которая пойдет на этот шаг.

Это вызвало обмен резкими письмами между французским президентом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.