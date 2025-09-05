Президент Євроради прибув до Ужгорода та зустрівся із Зеленським

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зустрілася в Ужгороді із президентом Європейської ради Антоніу Коштою 5 вересня, у день, коли там запланована зустріч президента Володимира Зеленського із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це вона повідомила у Facebook, пише "Європейська правда".

5 вересня Антоніу Кошта прибув до Ужгорода, де його зустріла Матернова.

"Багато важливих лідерів збираються в Ужгороді. Сьогодні тут буде дуже жваво. Я рада вітати президента Європейської ради Антоніу Кошту на Закарпатті", – заявила посол ЄС в Україні.

Вона зазначила, що разом із президентом Зеленським вони долучаться до національних, регіональних та місцевих лідерів на Конгресі регіональних органів влади, щоб вшанувати стійкість українських громад та працювати над їхнім відновленням і майбутнім у ЄС.

Як повідомив Укрінформ, Зеленський вже зустрівся із Коштою.

"Хотів би подякувати пану президенту, що ви сьогодні тут підтримуєте Україну. Знаємо про ваш щільний графік, проте ви знайшли цей час, щоб підтримати Україну, і дякую за приїзд саме в цей регіон", – заявив Зеленський.

Як повідомляли, енергетична інфраструктура буде одним з головних питань на порядку денному зустрічі прем'єр-міністра Словаччини і Зеленського в Ужгороді.

Зазначимо, що Роберт Фіцо і Володимир Зеленський не проводили двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році.

Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Глава угорського уряду Віктор Орбан навіть вирішив написати лист Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

А 4 вересня американський президент Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.