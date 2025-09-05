Президент Евросовета прибыл в Ужгород и встретился с Зеленским

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова встретилась в Ужгороде с президентом Европейского совета Антониу Коштой 5 сентября, в день, когда там запланирована встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом она сообщила в Facebook, пишет "Европейская правда".

5 сентября Антониу Кошта прибыл в Ужгород, где его встретила Матернова.

"Многие важные лидеры собираются в Ужгороде. Сегодня здесь будет очень оживленно. Я рада приветствовать президента Европейского совета Антониу Кошту на Закарпатье", – заявила посол ЕС в Украине.

Она отметила, что вместе с президентом Зеленским они присоединятся к национальным, региональным и местным лидерам на Конгрессе региональных органов власти, чтобы отметить устойчивость украинских общин и работать над их восстановлением и будущим в ЕС.

Фото: Facebook

Как сообщил Укринформ, Зеленский уже встретился с Коштой.

"Хотел бы поблагодарить господина президента, что вы сегодня здесь поддерживаете Украину. Знаем о вашем плотном графике, однако вы нашли время, чтобы поддержать Украину, и спасибо за приезд именно в этот регион", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, энергетическая инфраструктура будет одним из главных вопросов на повестке дня встречи премьер-министра Словакии и Зеленского в Ужгороде.

Отметим, что Роберт Фицо и Владимир Зеленский не проводили двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьера на должность в 2023 году.

Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", против которого Украина в последнее время осуществила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан даже решил написать письмо Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что разозлен.

А 4 сентября американский президент Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.