Укр Рус Eng

Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною

відео
Новини — П'ятниця, 5 вересня 2025, 16:03 — Іванна Костіна

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою на прикордонному пункті на кордоні з Україною.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці словацького прем'єра у Facebook, передає "Європейська правда".

"Сьогодні на прикордонному переході в напрямку України зустрілися прем'єр-міністр Роберт Фіцо та голова Європейської ради Антоніу Кошта. Прем'єр-міністр Фіцо також поінформував Кошту про свій нещодавній візит до Китаю, звідки він щойно повернувся. Обидва лідери також коротко обговорили поточну ситуацію в регіоні", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, енергетична інфраструктура буде одним з головних питань на порядку денному зустрічі прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і президента Володимира Зеленського в Ужгороді.

Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Глава угорського уряду Віктор Орбан навіть вирішив написати лист Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

А 4 вересня американський президент Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фіцо Антоніу Кошта
Реклама: