Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою на прикордонному пункті на кордоні з Україною.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці словацького прем'єра у Facebook, передає "Європейська правда".

"Сьогодні на прикордонному переході в напрямку України зустрілися прем'єр-міністр Роберт Фіцо та голова Європейської ради Антоніу Кошта. Прем'єр-міністр Фіцо також поінформував Кошту про свій нещодавній візит до Китаю, звідки він щойно повернувся. Обидва лідери також коротко обговорили поточну ситуацію в регіоні", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, енергетична інфраструктура буде одним з головних питань на порядку денному зустрічі прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і президента Володимира Зеленського в Ужгороді.

Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Глава угорського уряду Віктор Орбан навіть вирішив написати лист Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

А 4 вересня американський президент Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.