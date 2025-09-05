Укр Рус Eng

Фицо встретился с Коштой на пограничном пункте с Украиной

Новости — Пятница, 5 сентября 2025, 16:03 — Иванна Костина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой на пограничном пункте на границе с Украиной.

Об этом говорится в сообщении на странице словацкого премьера в Facebook, передает "Европейская правда".

"Сегодня на пограничном переходе в направлении Украины встретились премьер-министр Роберт Фицо и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Премьер-министр Фицо также проинформировал Кошту о своем недавнем визите в Китай, откуда он только что вернулся. Оба лидера также кратко обсудили текущую ситуацию в регионе", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, энергетическая инфраструктура будет одним из главных вопросов на повестке дня встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Владимира Зеленского в Ужгороде.

Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время осуществила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан даже решил написать письмо Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что злой.

А 4 сентября американский президент Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

