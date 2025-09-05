Совет Европы осудил арест турецкого активиста и критика Эрдогана

Делегация Совета Европы в пятницу осудила арест 23-летнего турецкого правозащитника и ЛГБТ-активиста Энеса Ходжаогуллари после выступления с критикой власти в Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Ходжаогуллари, который участвовал в мартовском заседании Совета Европы в Страсбурге как один из молодежных делегатов Турции, арестовали в августе после того, как он раскритиковал задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу и других оппозиционных деятелей.

Активист также выступил против полицейского насилия во время протестов, вспыхнувших после ареста Имамоглу.

Турецкие власти выдвинули мужчине обвинения в "публичном распространении ложной информации" и "разжигании ненависти и вражды среди населения".

Глава делегации Конгресса органов власти местного и регионального уровня Совета Европы Марк Кулс заявил, что никаких правовых оснований для преследования или задержания Ходжаогуллари нет.

"Заставить Энеса замолчать означает заставить замолчать молодежь, а заставить замолчать молодежь означает отобрать голос у демократии как таковой", – сказал Кулс после посещения Ходжаогуллари в тюрьме в пятницу.

Мэра Стамбула, популярного деятеля турецкой оппозиции, арестовали в марте по обвинениям в коррупции, которые он категорически отрицает. Несмотря на это, Имамоглу выдвинула кандидатом в президенты главная оппозиционная Республиканская народная партия Турции.

Турецкие власти также арестовали нескольких других мэров и местных чиновников от этой партии. Критики считают эти действия политически мотивированными попытками властей избавиться от конкурентов на выборах.