ЗМІ: в Угорщині розслідують зникнення деталей до МіГ-29 – чи не опинились в Україні

Угорська влада розпочала розслідування зникнення ключових компонентів з восьми списаних винищувачів МіГ-29 і з'ясовує, чи могли ці деталі опинитися в Україні.

Про це стало відомо угорській службі Радіо Свобода від джерел, передає "Європейська правда".

Зниклі з літаків компоненти включають електроніку, яка контролює місцезнаходження і системи озброєння літака.

Джерела додали, що співробітники МВС підозрюють, що крадіжка деталей могла бути організована тими, хто перебуває на території військового аеропорту Кечкемет, де стоять списані літаки.

Угорське видання Blikk, яке першим повідомило про цю подію, заявило, що невідомі особи прорізали огорожу по периметру аеропорту, заїхали на територію бази і отримали доступ до літаків. Вважається, що в аеропорту знаходиться близько 20 літаків МіГ-29 радянських часів, які раніше перебували на озброєнні угорських ВПС.

Повідомлення про те, що зниклі частини могли опинитися в Україні, викликали занепокоєння щодо політики уряду не постачати зброю Києву.

Джерела повідомили Радіо Свобода, що уряд також розпочав розслідування того, як стався витік інформації про зниклі частини.

"Поліція проводить розслідування щодо проникнення в аеропорт Кечкемет наприкінці липня, але паралельно з цим Сили оборони Угорщини також проводять розслідування для визначення персональної відповідальності. В інтересах слідства ми не можемо надати подальші подробиці", – повідомили Радіо Свобода в Міністерстві оборони у відповідь на запитання про інцидент.

Україна успадкувала застарілий парк радянських літаків МіГ і Су і постійно шукає компоненти для обслуговування своїх літаків.

Угорський парк МіГ-29 був виведений з експлуатації близько 2010 року, коли літаки були списані і замінені шведськими винищувачами JAS 39 Gripen.

Минулого року стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

Читайте також: Покарання за допомогу Україні: що стоїть за справою проти ексголови Міноборони Словаччини.