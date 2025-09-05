Венгерские власти начали расследование исчезновения ключевых компонентов из восьми списанных истребителей МиГ-29 и выясняют, могли ли эти детали оказаться в Украине.

Об этом стало известно венгерской службе Радио Свобода от источников, передает "Европейская правда".

Исчезнувшие из самолетов компоненты включают электронику, которая контролирует местонахождение и системы вооружения самолета.

Источники добавили, что сотрудники МВД подозревают, что кража деталей могла быть организована теми, кто находится на территории военного аэропорта Кечкемет, где стоят списанные самолеты.

Венгерское издание Blikk, которое первым сообщило об этом происшествии, заявило, что неизвестные лица прорезали ограждение по периметру аэропорта, заехали на территорию базы и получили доступ к самолетам. Считается, что в аэропорту находится около 20 самолетов МиГ-29 советских времен, которые ранее состояли на вооружении венгерских ВВС.

Сообщения о том, что пропавшие части могли оказаться в Украине, вызвали беспокойство относительно политики правительства не поставлять оружие Киеву.

Источники сообщили Радио Свобода, что правительство также начало расследование того, как произошла утечка информации о пропавших частях.

"Полиция проводит расследование относительно проникновения в аэропорт Кечкемет в конце июля, но параллельно с этим Силы обороны Венгрии также проводят расследование для определения персональной ответственности. В интересах следствия мы не можем предоставить дальнейшие подробности", – сообщили Радио Свобода в Министерстве обороны в ответ на вопрос об инциденте.

Украина унаследовала устаревший парк советских самолетов МиГ и Сух и постоянно ищет компоненты для обслуживания своих самолетов.

Венгерский парк МиГ-29 был выведен из эксплуатации около 2010 года, когда самолеты были списаны и заменены шведскими истребителями JAS 39 Gripen.

В прошлом году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

