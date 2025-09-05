Сійярто про вимогу Трампа щодо роснафти: Угорщина не має іншого вибору

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що його країна не може відмовитись від російської нафти, бо "не має іншого вибору".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

На пресконференції після засідання угорсько-азербайджанського економічного комітету Сійярто попросили прокоментувати повідомлення, що президент США Дональд Трамп нещодавно закликав ЄС припинити купувати російську нафту.

"Не даймо себе обдурити лицемірам, бо значна частина тих, хто найголосніше критикує Угорщину та Словаччину за закупівлю нафти, також купує російську нафту, тільки опосередковано, через певні азійські країни", – сказав він.

За словами голови угорського МЗС, інші країни таємно купують російську нафту, бо вона дешевша, тоді як Угорщина купує її такою, яка є, бо просто не має іншого вибору.

"А те, що Угорщина співпрацює з Росією в питаннях енергетичної безпеки, значною мірою пов'язано з тим, що Європейський Союз відхилив наше прохання про допомогу в збільшенні пропускної здатності газопроводів у Південно-Східній Європі", – розповів Сійярто.

"І замість того, щоб збільшити пропускну здатність альтернативного газопроводу, що веде до нас, Хорватія збільшила транзитну плату за транспортування в п'ять разів порівняно з європейським еталоном", – додав він.

Під час розмови з європейськими лідерами у четвер Трамп сказав, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.

Єврокомісія ще навесні презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти. Угорщина та Словаччина виступають проти.