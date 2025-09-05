Сийярто о требовании Трампа по роснефте: Угорщина не имеет другого выбора

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна не может отказаться от российской нефти, потому что "не имеет другого выбора".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

На пресс-конференции после заседания венгерско-азербайджанского экономического комитета Сийярто попросили прокомментировать сообщение о том, что президент США Дональд Трамп недавно призвал ЕС прекратить покупать российскую нефть.

"Не давайте себя обмануть лицемерам, потому что значительная часть тех, кто громче всех критикует Венгрию и Словакию за закупку нефти, также покупает российскую нефть, только опосредованно, через определенные азиатские страны", – сказал он.

По словам главы венгерского МИД, другие страны тайно покупают российскую нефть, потому что она дешевле, тогда как Венгрия покупает ее такой, какая есть, потому что просто не имеет другого выбора.

"А то, что Венгрия сотрудничает с Россией в вопросах энергетической безопасности, в значительной степени связано с тем, что Европейский Союз отклонил нашу просьбу о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов в Юго-Восточной Европе", – рассказал Сийярто.

"И вместо того, чтобы увеличить пропускную способность альтернативного газопровода, ведущего к нам, Хорватия увеличила транзитную плату за транспортировку в пять раз по сравнению с европейским эталоном", – добавил он.

Во время разговора с европейскими лидерами в четверг Трамп сказал, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

Еврокомиссия еще весной представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти. Венгрия и Словакия выступают против.