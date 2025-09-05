Зеленський після розмови з Фіцо заявив, що у російської нафти немає майбутнього

Президент Володимир Зеленський під час розмови з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо обговорив ключові теми – принципові для двох країн.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Свою розмову з Фіцо Зеленський схарактеризував як змістовну.

Він поінформував словацького прем'єра про розмову вчора з президентом США Дональдом Трампом, про роботу з лідерами "коаліції рішучих" для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи. За його словами, Словаччина не залишиться осторонь.

"Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього", – написав Зеленський.

За його словами, Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз.

"Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни", – написав Зеленський.

Він вказав також на важливість продовження діалогу зі Словаччиною.

Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Глава угорського уряду Віктор Орбан навіть вирішив написати лист Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

А 4 вересня американський президент Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.