Зеленский после разговора с Фицо заявил, что у российской нефти нет будущего

Президент Владимир Зеленский во время разговора с премьером Словакии Робертом Фицо обсудил ключевые темы – принципиальные для двух стран.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Свой разговор с Фицо Зеленский охарактеризовал как содержательный.

Он проинформировал словацкого премьера о разговоре вчера с президентом США Дональдом Трампом, о работе с лидерами "коалиции решительных" для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы. По его словам, Словакия не останется в стороне.

"Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего", – написал Зеленский.

По его словам, Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз.

"Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны", – написал Зеленский.

Он указал также на важность продолжения диалога со Словакией.

Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время осуществила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан даже решил написать письмо Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что злой.

А 4 сентября американский президент Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.