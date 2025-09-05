У Британії перестановки в уряді: змінився глава МЗС

У Великій Британії після болісної для уряду відставки заступниці прем'єра провели перестановки в кабінеті міністрів, змінився, зокрема, міністр закордонних справ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Девід Леммі, який обіймав посаду глави МЗС, стане новим міністром юстиції та віцепрем'єр-міністром, його попередня посада дістанеться Іветт Купер, яка була міністеркою внутрішніх справ. МВС же очолить Шабана Махмуд – досі міністерка юстиції.

Іветт Купер

Цей крок буде сприйнятий як удар для Купер, яка зробила своїм пріоритетом зупинку човнів мігрантів, які прямують до Британії – і тепер її усувають від цієї ролі.

Але це набагато більший удар для Леммі, якому прем'єр-міністр пообіцяв п'ять років на цій посаді, востаннє в листопаді. Але щоб пом'якшити удар йому, очевидно, запропонували роль Анджели Рейнер, яка в п'ятницю подала у відставку.

З іншого боку, це очевидне підвищення для Махмуд, яке піднімає її на одну з найважливіших ролей в уряді.

Це також означає, що вперше в історії трьома найвпливовішими міністрами в уряді будуть жінки.

Заступниця прем'єр-міністра Великої Британії Анджела Рейнер подала у відставку в п'ятницю після того, як визнала, що недоплатила податок на нерухомість за новий будинок, що стало новим ударом для її боса, Кіра Стармера.