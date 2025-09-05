Фіцо пояснив зустріч з Путіним у Китаї вірою у швидке завершення війни в Україні

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що його контакти з Владіміром Путіним повʼязані зі сподіванням на якнайшвидше завершення повномасштабної агресії Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у пʼятницю в Ужгороді під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Фіцо сказав, що на зустрічі з Путіним говорив про "двосторонню співпрацю" Росії та Словаччини.

"Знову-ж таки, в цьому між нами можуть бути різні погляди, але ми віримо, що війна закнічиться, і дуже швидко закінчиться, і що нормалізуватимуться відносини з Російською Федерацією. Ми просто наперед хочемо говорити про можливості і завдання, які постануть перед нами", – розповів він.

Словацький премʼєр також назвав "абсолютною неправдою" інформацію про те, що з господарем Кремля обговорювалась "якась енергетична блокада України".

"Це абсолютно не було предметом перемовин з Владіміром Путіним. Ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між Словаччиною та Російською Федерацією", – додав Фіцо.

Він також сказав, що його держава підтримує вступ України в ЄС та готова поділитись своїм досвідом набуття членства.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Словаччина долучиться до надання Україні гарантій безпеки.