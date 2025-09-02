Фіцо зустрівся з Путіним у Пекіні
фото
Новини — Вівторок, 2 вересня 2025, 12:33 —
Новини — Вівторок, 2 вересня 2025, 12:33 —
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо почав зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним у Пекіні.
Про це повідомили російські ЗМІ, серед яких ТАСС, пише "Європейська правда".
Російські медіа опублікували матеріали з початку зустрічі лідерів Словаччини та РФ у Пекіні, де Путін перебуває з чотириденним візитом.
Фіцо – єдиний з лідерів країн-членів ЄС, присутній у Пекіні.
Окрім нього, зустріч з Путіним у Китаї провів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та планує – президент Сербії Александар Вучич.
Роберт Фіцо заявив, що після переговорів з Путіним і повернення у Словаччину зустрінеться із Зеленським.
Нагадаємо, Фіцо і Вучич були єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: