Фіцо зустрівся з Путіним у Пекіні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо почав зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним у Пекіні.

Про це повідомили російські ЗМІ, серед яких ТАСС, пише "Європейська правда".

Російські медіа опублікували матеріали з початку зустрічі лідерів Словаччини та РФ у Пекіні, де Путін перебуває з чотириденним візитом.

Фіцо – єдиний з лідерів країн-членів ЄС, присутній у Пекіні.

Окрім нього, зустріч з Путіним у Китаї провів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та планує – президент Сербії Александар Вучич.

Роберт Фіцо заявив, що після переговорів з Путіним і повернення у Словаччину зустрінеться із Зеленським.

Нагадаємо, Фіцо і Вучич були єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.