Зеленський побачив готовність Словаччини долучитись до гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Словаччина долучиться до надання Україні гарантій безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у пʼятницю в Ужгороді на пресконференції з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Зеленський сказав, що розраховує на підтримку мирних зусиль України з боку Словаччини, й отримав запевнення від Фіцо, що він працюватиме "заради миру".

"Ми обговорили тематику безпекових гарантій для України, і добре, що Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу з нами", – додав він.

За словами глави держави, "було би правильно, щоб Словаччина також була частиною нової системи безпеки".

Нагадаємо, напередодні за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.

А Зеленський розповів, що учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення російської агресії та гарантії безпеки для України.