У Єврокомісії відхрестились від заяви своєї віцепрезидентки про "геноцид" у Газі

Європейська комісія дистанціювалася від висловлювань виконавчої віцепрезидентки Терези Рібери, яка першою серед високопосадовців ЄС назвала військову операцію Ізраїлю в секторі Гази геноцидом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Речниця Єврокомісії Паула Піньо сказала, що оцінка питання і характеристик ситуації в Газі "належить до компетенції не Комісії, а судів".

Вона додала, що Колегія комісарів ЄС "не ухвалювала жодного рішення" щодо оцінки дій Ізраїлю як геноциду.

Інший речник Єврокомісії Ануар Ель Ануні зазначив, що "юридична кваліфікація такого діяння, як геноцид, вимагає належного встановлення фактів і судового висновку".

Віцепрезидентка Єврокомісії Тереза Рібера під час виступу у Парижі напередодні першою серед посадовців ЄС такого рівня використала термін "геноцид" щодо війни Ізраїлю в Газі.

До цього Європейська комісія звинувачувала Ізраїль у порушенні прав людини в Газі, але не в геноциді. Ізраїль неодноразово відкидав такі звинувачення.

Політичні соратники Рібери в Іспанії, зокрема премʼєр-соціаліст Педро Санчес, раніше відкрито говорили про дії Ізраїлю в секторі Гази як геноцид.

